رئيس جامعة أسيوط يوجه الكليات بتحميل كافة محاضرات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا .. ويؤكد استمرار العملية التعليمية بشكل مختلف .. وتسجيل حضور الطلاب أون لاين

ودعا الدكتور طارق الجمال أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة في استخدام كافة البرامج والتطبيقات إلكترونية الحديثة من أجل إتاحة المحاضرات للطلاب بشكل واضح ويسير ، مع ضرورة التواصل مع طلابهم من خلال عقد حلقات نقاشية ومداخلات إلكترونية من أجل الإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم، موجهًا المتخصصين بشبكة المعلومات بضرورة تقديم كافة سبل الدعم الفني للكليات التي تواجه صعوبات في إنجاز عملية تحميل المحاضرات .

كما أعلن الدكتور طارق الجمال عن خطته في إنشاء حساب على One Drive باسم جامعة أسيوط يقدم كافة المحاضرات النظرية والعلمية لطلاب الجامعة ويتم العبور إليه باستخدام البريد الإلكتروني الجامعي لكل طالب، كاشفًا أن تحميل محاضرات تفاعلية على المواقع الإلكترونية وقنوات اليوتيوب للكليات سيتم تطبيقه على مستوى الجامعة مع بداية العام الجامعي الجديد 2020/2021 على أن يتم تخصيص تواجد الطلاب في الكليات خلال المحاضرات على فتح باب النقاش مع أستاذ المادة والإجابة على تساؤلاتهم وإجراء جلسات عصف زهنى فيما بينهم ، وقيام الأستاذ كذلك بقياس مدى استيعابهم للمعلومات الدراسية.



وصرح الدكتور شحاتة غريب بأن اجتماع رئيس جامعة أسيوط بعمداء الكليات ووكلائها استهدف متابعة أعمال رفع المحاضرات على الموقع الإلكتروني الذي كشف عن والانتهاء من نحو 80% منها والتي من المقرر أن يعقبها رفع باقي المحاضرات المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني .