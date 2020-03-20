رئيس جامعة أسيوط يوجه الكليات بتحميل كافة محاضرات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا .. ويؤكد استمرار العملية التعليمية بشكل مختلف .. وتسجيل حضور الطلاب أون لاين

* رئيس جامعة أسيوط :
- طلاب الجامعة يمتازون حاليًا بامتلاكهم المقررات الدراسية على أسطوانات الكترونية
- استخدام كافة البرامج والتطبيقات إلكترونية الحديثة من أجل إتاحة المحاضرات للطلاب بشكل واضح ويسير
أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط توجيهًا مباشرًا لكافة كليات الجامعة النظرية والعملية بتحميل محاضرات الفصل الدراسي الثاني بأكمله إلكترونيًا على مواقع الكليات وعلى موقع الجامعة ، مشيرًا إلى أن قيام أعضاء هيئة التدريس بتحميل محاضراتهم يعد أحد واجبات مهامهم التدريسية تزامنًا مع تغيير شكل العملية التعليمية والاعتماد على حضور الطلاب أون لاين.
ونوه إلى أن طلاب الجامعة يمتازون حاليًا بامتلاكهم المقررات الدراسية على اسطوانات الكترونية بجانب الكتب الورقية وهو ما انفردت جامعة أسيوط بتقديمه مع بداية العام الدراسي الحالي على مستوى الجامعات المصرية،بالإضافة إلى شرح للمقررات خلال المحاضرات المحملة على موقع الجامعة مما يمكن الطلاب من متابعة دراستهم الجامعية من أكثر من مصدر وبشكل يسير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس جامعة أسيوط بحضور الدكتور شحاتة غريب نائبه لشئون التعليم والطلاب مع عدد من عمداء كليات الجامعة ووكلائها لذات القطاع والدكتور طارق كمال المشرف على شبكة المعلومات والأستاذ رمضان توفيق مدير عام شئون الطلاب المركزية .
وشدد رئيس جامعة أسيوط على حرصه على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب مع عدم الإخلال بسير العملية التعليمية وذلك حرصًا على مصلحة ومستقبل الطلاب، مشيرًا إلى أن قرار غياب الطلاب عن الحضور هدفه تجنب التكدس والكثافة العددية داخل الكليات وهو ما قابله توفير كافة سبل الدعم والتيسير على الطلاب من أجل التأكد من تحصيلهم المقررات الدراسية إلكترونيًا .
ودعا الدكتور طارق الجمال أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة في استخدام كافة البرامج والتطبيقات إلكترونية الحديثة من أجل إتاحة المحاضرات للطلاب بشكل واضح ويسير ، مع ضرورة التواصل مع طلابهم من خلال عقد حلقات نقاشية ومداخلات إلكترونية من أجل الإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم، موجهًا المتخصصين بشبكة المعلومات بضرورة تقديم كافة سبل الدعم الفني للكليات التي تواجه صعوبات في إنجاز عملية تحميل المحاضرات .
كما أعلن الدكتور طارق الجمال عن خطته في إنشاء حساب على One Drive باسم جامعة أسيوط يقدم كافة المحاضرات النظرية والعلمية لطلاب الجامعة ويتم العبور إليه باستخدام البريد الإلكتروني الجامعي لكل طالب، كاشفًا أن تحميل محاضرات تفاعلية على المواقع الإلكترونية وقنوات اليوتيوب للكليات سيتم تطبيقه على مستوى الجامعة مع بداية العام الجامعي الجديد 2020/2021 على أن يتم تخصيص تواجد الطلاب في الكليات خلال المحاضرات على فتح باب النقاش مع أستاذ المادة والإجابة على تساؤلاتهم وإجراء جلسات عصف زهنى فيما بينهم ، وقيام الأستاذ كذلك بقياس مدى استيعابهم للمعلومات الدراسية.
وصرح الدكتور شحاتة غريب بأن اجتماع رئيس جامعة أسيوط بعمداء الكليات ووكلائها استهدف متابعة أعمال رفع المحاضرات على الموقع الإلكتروني الذي كشف عن والانتهاء من نحو 80% منها والتي من المقرر أن يعقبها رفع باقي المحاضرات المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني .
ونوه إلى اجتهاد إدارات الكليات في تسخير كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل ضمان وصول المعلومات إلى الطلاب بشكل واضح سواء عن طريق موقع الجامعة أو مواقع الكليات الإلكترونية ، أو كذلك إنشاء قنوات إلكترونية على يوتيوب ، موضحًا أنه تم رفع المحاضرات العملية كذلك عن طريق مقاطع فيديو لشرح تفصيلي للمحاضرة .