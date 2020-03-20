إسبانيا تسجل 20 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.





وذكرت قناة "العربية"، أن إسبانيا سجلت أكثر من ألف وفاة بفيروس، كما سجلت نحو 20 ألف حالة إصابة.





وقررت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، إغلاق كل الفنادق في جميع أرجاء البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.





وفجرت إجراءات العزل في إسبانيا، إضافة إلى تحركات مماثلة لتعطيل مظاهر الحياة العامة في فرنسا، حالة دهشة في غرب أوروبا، مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تحذو فيه دول حذو إيطاليا في فرض قيود لم تشهدها القارة في زمن السلم.