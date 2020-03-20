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أخبار العالم

كاتب إسرائيلي: كورونا أذاق تل أبيب ما فعلته فى الفلسطينيين

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:20 م
كاتب إسرائيلي: كورونا
كاتب إسرائيلي: كورونا أذاق تل ابيب ما فعلته فى الفلسطينيين
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سمر صالح
نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية مقال رأي للكاتب "جدعون ليفي"، إن الإجراءات التي تفرضها الحكومة على الإسرائيليين بسبب فيروس كورونا جعلتهم يتذوقون طعم جهنم الذي أذاقوه للفلسطينيين.

 وأضاف أنه بعد يوم أو يومين ستبدو تل أبيب مثل جنين وستصبح إسرائيل كلها محاصرة مثل قطاع غزة.

وتناول الكاتب الإجراءات والقيود الصارمة التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على السكان للحد من انتشار الوباء، وقارن هذه الإجراءات مع العذابات اليومية للفلسطينيين في الضفة وغزة، منذ عقود تحت الحصار والاحتلال.

وقال الكاتب إن الوضع يبدو كأنه نهاية العالم، رغم أن ما تعيشه إسرائيل سيبدو تخفيفا للحصار بالنسبة للفلسطينيين، لكن لا يمكن إلا أن تصاب بالدهشة حيال هذا التشابه.

وأضاف فكروا بغزة 14 عاما متواصلة لم ير فيها جيل الشباب في حياتهم طائرة مدنية حتى في السماء، ولا أحد من البالغين كان في مطار أو في عطلة خارج البلاد، بل إنهم لم يحلموا بذلك.

وقد دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيلين إلى البقاء في بيوتهم لدعم جهود حكومته لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقال نتينياهو في خطاب متلفز إن هذا الأمر لم يعد اختياريا، بل ستفرضه سلطات إنفاذ القانون في وقت لاحق اليوم الجمعة ولمدة أسبوع، وإنه لن يسمح بالخروج إلا من أجل شراء الغذاء والدواء.

وأشار نتنياهو إلى أن هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل.

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