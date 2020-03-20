كوريا الجنوبية تقرر إجلاء رعاياها من إيطاليا بسبب كورونا

قررت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إرسال طائرتين مستأجرتين لإجلاء رعاياها المتواجدين في إيطاليا التي تزداد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.





ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مسؤول كوري جنوبي، قوله إن حكومة سول قررت إرسال طائرتين بصورة مؤقتة لنقل الكوريين من إيطاليا بعد أن واجهت رابطة الجالية الكورية صعوبة في استئجار طائرة مباشرة.





وقال المسؤول "إنه من المقدر أن نشغل طائرتين بصورة مؤقتة لإجلائهم، وتجري حاليا مشاورات حول تفاصيل عن هذه الخطة".





يشار إلى أن 421 كوريا في مناطق تخضع لإدارة القنصلية الكورية العامة في ميلان وحوالي 150 من الكوريين تحت إشراف السفارة الكورية في روما يرغبون في العودة إلى وطنهم.





وسبق أن قامت حكومة كوريا الجنوبية بنقل رعاياها من كل من ووهان بالصين وسفينة سياحية في اليابان. وفي السياق ذاته، أحضرت حوالي 80 من مواطنيها من إيران أمس باستخدام طائرة مستأجرة.



