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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تقرر إجلاء رعاياها من إيطاليا بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:22 م
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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أ ش أ
قررت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إرسال طائرتين مستأجرتين لإجلاء رعاياها المتواجدين في إيطاليا التي تزداد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مسؤول كوري جنوبي، قوله إن حكومة سول قررت إرسال طائرتين بصورة مؤقتة لنقل الكوريين من إيطاليا بعد أن واجهت رابطة الجالية الكورية صعوبة في استئجار طائرة مباشرة.

وقال المسؤول "إنه من المقدر أن نشغل طائرتين بصورة مؤقتة لإجلائهم، وتجري حاليا مشاورات حول تفاصيل عن هذه الخطة".

يشار إلى أن 421 كوريا في مناطق تخضع لإدارة القنصلية الكورية العامة في ميلان وحوالي 150 من الكوريين تحت إشراف السفارة الكورية في روما يرغبون في العودة إلى وطنهم.

وسبق أن قامت حكومة كوريا الجنوبية بنقل رعاياها من كل من ووهان بالصين وسفينة سياحية في اليابان. وفي السياق ذاته، أحضرت حوالي 80 من مواطنيها من إيران أمس باستخدام طائرة مستأجرة.

جدير بالذكر أن أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا تجاوزت نظيرتها في الصين، أمس، حيث ارتفعت أعداد الوفيات في إيطاليا لتصل إلى 3405 حالات وفاة، فيما ارتفعت أعداد المصابين بالمرض في عموم البلاد لتصل إلى أكثر من 41 ألف حالة إصابة جديدة، ما يعني اكتشاف 5 آلاف و322 إصابة جديدة في يوم واحد.
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