محدش افتكرني بـ حاجة.. منى زكي تكشف تفاصيل هديتها بعيد الأم.. فيديو

قالت الفنانة منى زكى ، إن هناك أمهات لقبا فقط لا يهتمون بحياة أولادهن ولا توفير كافة احتياجاتهم وعلى النقيض نجد الكثيرات تهتم بأدق تفاصيل أولادها.
وكشفت الفنانة منى زكى ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى على والمذاع عبر اذاعة نجوم اف ام أمس الخميس ، بأن ابنتها الكبرى لى لى هى من تتذكرها فقط بهدية عيد الأم قائلة : مفيش غيرها بنتى الكبرى بس اللى بتفتكرنى بهدية عيد الأم ولكن ولادى الصغيرين مجابو ليش حاجة لسه باباهم هيعلمهم الموضوع ده انهم يجيبو لى هدايا".
وعن طقوس الاحتفال بعيد الأم توضح الفنانة منى زكى إنها تشترى باقة ورد وتهديه لوالدتها فى عيد الأم وتقضي اليوم بكامله معها .
ولفتت الفنانة منى زكى ، إلى أن دور الأم يرتكز فى الأساس على منح الحب والحنان لأولادها وليس فقط الاكتفاء بشراء مستلزماتهم فحسب .
ووجهت منى زكى رسالة للأمهات المصرية: "كل سنة وكل أم مصرية بخير علمى ولادك وحافظى عليهم وامنحيهم كل الحب والحنان".