على غزال: الناس "لاغية دماغها"

أعرب علي غزال لاعب منتخب مصر وفريق لاريسا اليوناني عن استيائه من تعامل بعض الناس مع أزمة فيروس كورونا، التى اجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة.





ونشر غزال عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : هو الناس لاغية دماغها للدرجة دي!؟ ولا الجهل اللي وصل قمته في المجتمع!؟ الناس بتتعجب من قرارات لمصلحتها ولو حصل مصيبة زي إيطاليا ولا ولا هيقولوا مفيش مستشفيات ومفيش دعم و مفيش ومفيش!! احموا نفسكوا و احموا غيركم!".



