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رياضة

على غزال: الناس "لاغية دماغها"

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:12 م
على غزال
على غزال
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عبدالله هشام
أعرب علي غزال لاعب منتخب مصر وفريق لاريسا اليوناني عن استيائه من تعامل بعض الناس مع أزمة فيروس كورونا، التى اجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة.

ونشر غزال عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : هو الناس لاغية دماغها للدرجة دي!؟ ولا الجهل اللي وصل قمته في المجتمع!؟ الناس بتتعجب من قرارات لمصلحتها ولو حصل مصيبة زي إيطاليا ولا ولا هيقولوا مفيش مستشفيات ومفيش دعم و مفيش ومفيش!! احموا نفسكوا و احموا غيركم!". 

وأضاف : للأمانة في مواقف تحدث حوالينا وبشوف فيها قد ايه ان التعليم مهم، وحاليا وبكل صدق من الموقف الحالي تأكدت ان فعلا في قطاع كبير بلا تعليم ولا تربية، اكيد طبعا مش كل الناس. وعشان كدة انا قررت اشارك الفترة الجاية في أي حاجة تساعد على نشر الوعي بأهمية التعليم والثقافة في المجتمع من خلال أي مؤسسة أو أنشطة واهم حاجة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ، للعلم فقط، انا خريج مدارس حكومي و من عين شمس، دا عشان اقفل باب اللي هيكتبلي انت درست في هارفارد وبلا بلا، كمان اتعلمت انجليزي في مصر! أي حد حابب يتواصل معايا انا متاح للهدف دا، شكرًا.
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