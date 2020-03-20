بالقوة.. شاهد إخلاء الأسواق خوفا من تفشي كورونا

حرصت القيادات التنفيذية والشرطية بمحافظة الإسماعيلية على إخلاء سوق الجمعة الأسبوعي ، تنفيذا لقرار مجلس الوزاراء بإخلاء الأسواق التي تشاهد تجمعات بشرية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.







ونزلت قوات شرطية للتأكد من مدي إلزام الباعة بتنفيذ القرار، وإخلاء السوق والذي امتد بمزلقان عبد الحكيم عامر بوسط المدينة.







وأصدر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية القرار رقم 254 لسنة 2020 بشأن منع وحظر أقامة جميع الأسواق الأسبوعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها اعتبارا من الخميس الموافق 19 مارس ولحين صدور أشعار آخر.







وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتفعي القرار والمتابعة المستمرة مع الآخذ فى الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع أى مخالف .







يأتي هذا حرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس" كورونا" " المستجد ومنع انتشار الفيروس..