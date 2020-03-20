متجرحوش حد.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة مؤثرة لأبنائها.. فيديو

قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إنها تعلقت بشدة بدور الأم للفنانة كريمة مختار فى مسلسل يتربى فى عزو، وأيضا الراحلة فاتن حمامة فى امبراطورية ميم.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجى على ببرنامج أسرار النجوم والمذاع عبر اذاعة نجوم اف ام أمس الخميس، أن أهم ما تحرص عليه فى تربية أبنائها الطيبة والآدمية قائلة: علمتهم يكونوا طيبين وبنى آدميين مع الناس ميجرحوش حد ويساعدوهم ويطبطوا على الناس حتى بابتسامة " ..





ولفتت إلى أن ابنها فى عمر السابعة تحرص دايمأ على تعليمه آداب التعامل مع الآخرين عن طريق الحرص على مشاعر البشر وتجنب آيذائهم وخلق روح من التفاؤل والسعادة .





ووجهت التحية والتهنئة للأمهات المصرية قائلة : كل سنة وكل أمهات مصر بخير وسعادة والجنة تحت أقدامهم " ..





وأشارت الفنانة ريهام عبد الغفور ، إلى أن أكثر الأعمال المحببة لقلبها الريان ، الداعية ، لا تطفئ الشمس ، زى الشمس ..











































