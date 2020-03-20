ماجى الحلواني: السوشيال ميديا أثرت بشكل سلبي على العديد من الأحداث المهمة.. فيديو

قالت الدكتورة ماجي الحلواني، والده نجم منتخب مصر السابق حازم إمام، إنها كانت تتمنى أن تصبح معيدة بعد تخرجها من كلية الإعلام ، ولكن زوجها الراحل الكابتن حماد إمام لم يتقبل الأمر، لذلك استكملت دراستها الأكاديمية بالجامعة.





وأشارت الدكتورة ماجي الحلواني، خلال حوارها ببرنامج " أخبار مصر" المذاع على التليفزيون المصري إلى أن الشرح النظرى لنظريات الاعلام يختلف عن العملي وعن الحياة العملية تماما.





وأضافت ماجى الحلوانى:"أن ما من جامعة عربية تم افتتاحها إلا وكانت بدايتها على يد أستاذ اعلام مصري".





وتابعت أن التعليم الحكومى والتعليم الخاص يعتبروا "جناحى التعليم"، لان التعليم الحكومى وحدة لايمكن ان يستوعب العدد الكبير من الطلاب سانويا.





وأضافت، أن معظم الجامعات الخاصة اعتمدت على خريجى الجامعات الحكومية لإنشائها، لافتة إلى أن الاعلام التقليدى والصحافة تراجعوا بشكل كبير ،وذلك بسبب تأثير السوشيال ميديا السلبي على الكثير من الأخبار والاحداث المهمة.