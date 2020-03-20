سجادة خاصة لكل مصلى.. أهالي القليوبية يؤدون صلاة الجمعة داخل المساجد رغم الكورونا

أدى أهالى القليوبية شعائر صلاة الجمعة اليوم فى كافة المساجد المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة فيما حرص عدد كبير من منهم على اصطحاب سجادة صلاة خاص بكل مصلى من منزله وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تم اعلانها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما قامت مديرية أوقاف القليوبية بالاشتراك مع الأجهزة المعنية وشباب القرى والمدن فى تعقيم وتطهير كافة مساجد المحافظة قبل استقبال المصلين في صلاة الجمعة.

وتناولت خطبة الجمعة حث المصلين على الاهتمام بالإرشادات التى أعلنتها وزارة الصحة وتنفيذ القرارات الصادرة فى هذا الشأن لمواجهة فيروس كورونا المستجد فيما حرص المصلين على عدم تقبيل بعضهم قبل وبعض الصلاة والاكتفاء بالمصافحة والسلام بالإشارة فقط.

وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة أوقاف القليوبية إنه أعطى تعليمات مشددة لجميع الأئمة والخطباء بألا تزيد مدة الصلاة والخطبة غدا الجمعة عن 15 دقيقة فقط مع منع التجمعات قبل وبعد الصلاة واقتصار العمل في المساجد على الصلاة فقط بالإضافة لتعليق جميع الدروس والندوات والأنشطة التي من شانها إحداث تجمعات داخل المساجد لمواجهة كورونا.

وحذر أبو السعود من استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في عمليات التنبيه على المواطنين بأي تعليمات أو قرارات تخص الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع نشر فيروس كورونا أو أي تعليمات أو تنبيهات من أي جهة دون الرجوع أولا للوزارة منعا لإحداث البلبلة بين المواطنين أو إستغلال المنابر في الدعاية أو نشر الشائعات.

وأضاف أنه عقد اجتماعا بجميع مديري الإدارات على مستوى المحافظة حضرة مديرى عموم الدعوة، والمساجد الحكومية والمتابعة وغيرها وتم التشديد على انتظام العمل بالمساجد الحكومية والتصدي للشائعات والالتزام بموضوعات الخطب التى تعلنها الوزارة كما نبه أنه لا توجد نية لإلغاء صلاة الجماعة من المساجد مشددا على ضرورة نظافة المسجد ودورات المياه عقب كل صلاة وفي وجود الإمام والموظفين وكذا عقب انتهاء الصلاة.