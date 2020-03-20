AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سجادة خاصة لكل مصلى.. أهالي القليوبية يؤدون صلاة الجمعة داخل المساجد رغم الكورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:10 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى

أدى أهالى القليوبية شعائر صلاة الجمعة اليوم فى كافة المساجد المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة فيما حرص عدد كبير من منهم على اصطحاب سجادة صلاة خاص بكل مصلى من منزله وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تم اعلانها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما قامت مديرية أوقاف القليوبية بالاشتراك مع الأجهزة المعنية وشباب القرى والمدن فى تعقيم وتطهير كافة مساجد المحافظة قبل استقبال المصلين في صلاة الجمعة.

وتناولت خطبة الجمعة حث المصلين على الاهتمام بالإرشادات التى أعلنتها وزارة الصحة وتنفيذ القرارات الصادرة فى هذا الشأن لمواجهة فيروس كورونا المستجد فيما حرص المصلين على عدم تقبيل بعضهم قبل وبعض الصلاة والاكتفاء بالمصافحة والسلام بالإشارة فقط.

وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة أوقاف القليوبية إنه أعطى تعليمات مشددة لجميع الأئمة والخطباء بألا تزيد مدة الصلاة والخطبة غدا الجمعة عن 15 دقيقة فقط مع منع التجمعات قبل وبعد الصلاة واقتصار العمل في المساجد على الصلاة فقط بالإضافة لتعليق جميع الدروس والندوات والأنشطة التي من شانها إحداث تجمعات داخل المساجد لمواجهة كورونا.

وحذر أبو السعود من استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في عمليات التنبيه على المواطنين بأي تعليمات أو قرارات تخص الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع نشر فيروس كورونا أو أي تعليمات أو تنبيهات من أي جهة دون الرجوع أولا للوزارة منعا لإحداث البلبلة بين المواطنين أو إستغلال المنابر في الدعاية أو نشر الشائعات.

وأضاف أنه عقد اجتماعا بجميع مديري الإدارات على مستوى المحافظة حضرة مديرى عموم الدعوة، والمساجد الحكومية والمتابعة وغيرها وتم التشديد على انتظام العمل بالمساجد الحكومية والتصدي للشائعات والالتزام بموضوعات الخطب التى تعلنها الوزارة كما نبه أنه لا توجد نية لإلغاء صلاة الجماعة من المساجد مشددا على ضرورة نظافة المسجد ودورات المياه عقب كل صلاة وفي وجود الإمام والموظفين وكذا عقب انتهاء الصلاة.

سجادة خاصة لكل مصلى.. أهالي القليوبية يؤدون صلاة الجمعة داخل المساجد رغم الكورونا
سجادة خاصة لكل مصلى.. أهالي القليوبية يؤدون صلاة الجمعة داخل المساجد رغم الكورونا
سجادة خاصة لكل مصلى.. أهالي القليوبية يؤدون صلاة الجمعة داخل المساجد رغم الكورونا
سجادة خاصة لكل مصلى.. أهالي القليوبية يؤدون صلاة الجمعة داخل المساجد رغم الكورونا
سجادة خاصة لكل مصلى.. أهالي القليوبية يؤدون صلاة الجمعة داخل المساجد رغم الكورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منها ما يتعلق بصلاة الجمعة.. 13 إجراءً عاجلا من أوقاف القاهرة بسبب كورونا

تعرف على آراء المواطنين فى منع عقد القران والعزاء في المساجد بسبب كورونا.. فيديو

لمنع كورونا من دخول المسجد.. ماذا فعل أهالى الغربية؟

سجادة لكل مصلٍ.. قرارات عاجلة للصلاة بمساجد الغربية.. تعرف عليها

أوقاف القليوبية : تعقيم المساجد وصلاة الجمعة لا تزيد على 15 دقيقة

قبل صلاة الجمعة.. مدير أوقاف القاهرة يتابع تعقيم المساجد.. صور

ترشيحاتنا

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية

كنوبة قلبية أو أشد.. مصاب بفيروس كورونا يشرح الأعراض

رد اعتبار.. السلطات الصينية تبرئ الطبيب لي وينليانج مكتشف فيروس كورونا

للمرة الأولى منذ 14 قرنا.. صور الحرمين الشريفين بعد إلغاء صلاة الجمعة بسبب كورونا

من دولة فقيرة لأسرع الاقتصاديات نموا.. تعرف على قصة نجاح بوتسوانا الإفريقية

حياة شعبنا أهم من ملايينك.. رئيس صربيا يهدد مهاجم ريال مدريد بالسجن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم

بمكياج صاخب وفستان ملفت.. منة عرفة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

هل ارتداء القفازات يحمى من الإصابة بفيروس كورونا؟