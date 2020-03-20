افترشوا الأرصفة خارج المساجد.. هكذا اختتمت صلاة الجمعة بالمساجد

التزمت جميع مساجد محافظة الفيوم ، بتعليمات مديرية الأوقاف الخاصة صلاة الجمعة اليوم ، مع الالتزام التام أيضا بموضوع خطبة الجمعة: الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولي الأمر، وعدم الانسياق خلف الشائعات.





كما تقليل زمن الخطبة ، بحيث لم تزيد عن 15 دقيقة بمعظم مساجد أوقاف المحافظة ومراكزها ، ولم يتجاوز أى خطيب هذه الفترة الزمنية المحددة .

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أكد فضيلة الشيخ أشرف شعبان صالح خطيب وإمام بمديرية أوقاف الفيوم وخطيب مسجد المنتزه بمدينة الفيوم ، أنه تم الالتزام بكافة تعليمات وتوجيها وزارة الأوقاف ، ومنشورات مديرية أوقاف الفيوم .

أضاف الشيخ شعبان بأن المصلين افترشوا الساحات الخارجية الملحقة بالمسجد ، وتم تزويد عدد الحصر والسجاد لهم على الساحات الخارجية للمسجد والأرصفة أيضا لأداء صلاة الجمعة.