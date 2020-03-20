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محافظات

افترشوا الأرصفة خارج المساجد.. هكذا اختتمت صلاة الجمعة بالمساجد

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

التزمت جميع مساجد محافظة الفيوم  ، بتعليمات مديرية الأوقاف  الخاصة صلاة الجمعة اليوم  ، مع الالتزام التام  أيضا بموضوع خطبة الجمعة: الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولي الأمر، وعدم الانسياق خلف الشائعات.


 كما  تقليل زمن الخطبة  ، بحيث لم تزيد عن 15 دقيقة بمعظم  مساجد أوقاف المحافظة ومراكزها  ، ولم يتجاوز أى خطيب هذه الفترة الزمنية المحددة .

 

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أكد فضيلة الشيخ  أشرف شعبان صالح خطيب وإمام بمديرية أوقاف الفيوم وخطيب  مسجد المنتزه بمدينة الفيوم  ، أنه تم الالتزام بكافة تعليمات وتوجيها وزارة الأوقاف  ، ومنشورات مديرية أوقاف الفيوم .

 

أضاف  الشيخ شعبان بأن المصلين افترشوا  الساحات الخارجية الملحقة بالمسجد ، وتم تزويد عدد الحصر والسجاد لهم على الساحات الخارجية للمسجد والأرصفة أيضا لأداء صلاة الجمعة.

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