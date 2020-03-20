افترشوا الأرصفة خارج المساجد.. هكذا اختتمت صلاة الجمعة بالمساجد

التزمت جميع مساجد محافظة الفيوم ، بتعليمات مديرية الأوقاف الخاصة صلاة الجمعة اليوم ، مع الالتزام التام أيضا بموضوع خطبة
الجمعة: الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولي الأمر، وعدم الانسياق
خلف الشائعات.
كما تقليل
زمن الخطبة ،
بحيث لم تزيد عن 15 دقيقة بمعظم مساجد
أوقاف المحافظة ومراكزها ، ولم يتجاوز أى
خطيب هذه الفترة الزمنية المحددة .
أكد فضيلة الشيخ أشرف شعبان صالح خطيب وإمام بمديرية أوقاف
الفيوم وخطيب مسجد المنتزه بمدينة الفيوم ، أنه تم الالتزام بكافة تعليمات وتوجيها وزارة
الأوقاف ، ومنشورات مديرية أوقاف الفيوم .
أضاف
الشيخ شعبان بأن المصلين افترشوا
الساحات الخارجية الملحقة بالمسجد ، وتم تزويد عدد الحصر والسجاد لهم على
الساحات الخارجية للمسجد والأرصفة أيضا لأداء صلاة الجمعة.