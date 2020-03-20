يا فرحة ما تمت.. ظهور مصابين كورونا جدد في الصين

عادت الإصابات بفيروس كورونا التاجي في الظهور مجددًا في الصين، بعد أن كانت البلاد أمس تحتفل بعدم ظهور حالات جديدة تحمل الفيروس التاجي، لتعود الصين من طريق الشفاء التام إلى دائرة تفشي الفيروس.





فقد أعلنت مفوضية الصحة بالصين تسجيل 39 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وياتي ذلك بعد يوم من إعلان الصين عدم تسجيل حالات جيدة منذ تفشي الفيروس في ديسمبر الماضي.





واصبح إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين 80967 حالة مصابة، بينما لم يكن هناك أي حالات جديدة في مدينة ووهان وهي المدينة التي تعد مركز تفشي المرض.

وكانت الصين قد سجلن أمس الخميس وفاة 3 حالات من بين المصابين بالفيروس؛ ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و248 حالة.



