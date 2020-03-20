تعقيم المصلين قبل دخول المساجد لأداء صلاة الجمعة في كفر الشيخ

التزم أئمة المساجد في محافظة كفر الشيخ، اليوم، بتعليمات وزارة الأوقاف، باقتصار الخطبة على 10 دقائق فقط، والتي جاءت تحت عنوان"الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاد، ووجوب طاعة ولي الأمر"، وذلك اتساقًا مع الأحداث الجارية التي تمر بها البلاد.





وحرص عدد كبير من الأئمة في كفر الشيخ على القنوت والدعاء والتضرع إلى الله برفع البلاء والوباء عن مصر وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن يرفع وباء الكورونا ويحفظ الجميع من شره.

وتطوع بعض مواطني بشراء المواد المعقمة كالحكول الإيثيلي، والجيل المعقم، ووقفوا عند مداخل المساجد؛ لتعقيم وتطهير المواطنين أثناء شروعهم في الدخول من باب المسجد حرصًا على سلامتهم وسلامة جميع المصلين.



وفي العديد من مساجد المحافظة، حرص المصلون على إحضار سجادة صلاة خاصة بهم للصلاة عليها، في ضوء الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء توجيهات وإرشادات أئمة المساجد بذلك.





وشهدت المساجد في جميع قرى ومدن المحافظة، اليوم، حملات نظافة مكبرة استهدفت تعقيم وتطهير السجاد بالمواد المعقمة والمطهرة، وتهوية المسجد لاستقبال المصلين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وكان الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وجه باقتصار مدة خطبة الجمعة على 15 دقيقة كحد أقصى، مع مراعاة حضور أئمة المساجد من الصباح الباكر والإشراف على أعمال نظافة وتعقيم المسجد بالمواد المطهرة والمعقمة حفاظًا وحرصًا على سلامة المواطنين، مع الالتزام بغلق دورات المياه والتهوية الجيدة للمسجد.