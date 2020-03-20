الجيزة تغلق وتوقع غرامات رادعة على 200 مقهي ومطعم

تمكنت محافظة الجيزة من غلق وتشميع وتوقيع غرامات رادعه علي حوالي 200 مقهي ومطعم ومحال تجارية وكافيتريات لم تلتزم بتنفيذ قرارات الغلق في المواعيد المقررة .

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات مكبرة حتي الساعات الأولي من صباح اليوم للتأكد من التزام المحال بقرار رئيس مجلس الوزراء بإلاغلاق الساعه السابعة مساء وحتي السادسة صباحا.

وقام محافظ الجيزة بتشميع أحد محلات المأكولات الشهيرة بشارع فيصل الرئيسي لعدم التزامه بالغلق ووضعه سواتر من القماش لحجب الرؤية عنه موجها بتطبيق غرامة رادعه علي المحل واتخاذ الإجراءات القانونية حياله .





وأشار راشد انه تم التشديد علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة يومية لتنفيذ القرارات التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا بكل حزم حرصًا على سلامة المواطنين وفرض حاله الالتزام علي المحال والمنشأت التجارية .



شملت جولة محافظ الجيزة شوارع الأهرام وفيصل والبحر الأعظم وربيع الجيزي ومراد والجامعة وثروت والتحرير ومحي الدين أبو العز وشهاب وجامعه الدول العربية وميت عقبة والسودان وعددا من الشوارع الحيوية ببولاق وشمال الجيزة .

وأكد راشد أن القرار يشمل إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات) وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب والذى يبدأ سريانه الساعة السابعة مساءًا ويستمر للساعة السادسة صباحًا حتى نهاية الشهر الجارى .

وأوضح محافظ الجيزة، أن القرار لا يسرى على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ووجه راشد خلال جولته الذي رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام بحملات رصد ميداني لحاله الشوارع لمتابعة مدي التزام المحال بقرارات الغلق والتعامل الفوري مع المخالفين .

كما تابع راشد غلق وتشميع قاعات افراح بشارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة لاستخدام قاعاتها كمراكز للدروس الخصوصية للطلاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتحفظ علي محتويات القاعات وإخلاءها من اي طلاب .