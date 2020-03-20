مشهد محبب لـ كورونا.. عشرات المصريين في ميدان العتبة

فهناك كوكب آخر بمصر يسمى كوكب العتبة فرواده لا يتأثرون بما يعيشه العالم أجمع من وباءالذي أودى بحياة اللآلاف، فيما إزدحم المصريين الغير واعين بخطورة الموقف الحالى للبلاد فى منطقة العتبة بالقاهرة فى وقت لا يُحتمل فيه المغامرة ، ولم يطبقوا قرارات مجلس الدولة التى نصت على إلتزام المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وسد الإحتياجات ، مما جعل رواد موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك يثوروا غضبًا من التصرفات الغير مدركة حجم الأزمة ومطالبة الدولة بمعاقبة من يخالف الأوامر .