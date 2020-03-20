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أخبار البلد

مشهد محبب لـ كورونا.. عشرات المصريين في ميدان العتبة

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
بالرغم من تحذيرات مجلس الوزراء والإجرءات الاحتزارية التى اتخذتها الدولة فى أخر أسبوعين حفاظًا على أرواح الشعب، والتحذير من التجمعات الزائدة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

فهناك كوكب آخر بمصر يسمى كوكب العتبة فرواده لا يتأثرون بما يعيشه العالم أجمع من وباء كورونا الذي أودى بحياة اللآلاف، فيما إزدحم المصريين الغير واعين بخطورة الموقف الحالى للبلاد فى منطقة العتبة بالقاهرة فى وقت لا يُحتمل فيه المغامرة ، ولم يطبقوا قرارات مجلس الدولة التى نصت على إلتزام المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وسد الإحتياجات ، مما جعل رواد موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك يثوروا غضبًا من التصرفات الغير مدركة حجم الأزمة ومطالبة الدولة بمعاقبة من يخالف الأوامر .

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ويقوم روساء الأحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الإغلاق، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيرس كورونا المستجد واتخاذ التدابير اللازمة.


مشهد محبب لـ كورونا.. عشرات المصريين في ميدان العتبة
مشهد محبب لـ كورونا.. عشرات المصريين في ميدان العتبة
مشهد محبب لـ كورونا.. عشرات المصريين في ميدان العتبة
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