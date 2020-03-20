السلفادور تتخذ هذا القرار بشأن الدوري

أعلن الاتحاد السلفادوري لكرة القدم إعلان نادي ديبورتيفو بطلا للدوري لهذا الموسم بالرغم من مرور 11 جولة فقط من عمر الدوري الممتاز .





ويعد هذا القرار الجرئ الأول من نوعه في العالم بعد تعليق كافة الأنشطة الرياضية في معظم الدول دون الإعلان عن أي قرار بشأن الدوريات وهل ستنتهي عند هذا الحد أم سيتم أستكمال المسابقة في وقت لاحق من العام بعد انتهاء وباء كورونا الذي اجتاح العالم.





وفي نفس السياق قرر الاتحاد لعب أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولات القارية خلال الموسم المقبل، ويضم الدوري السلفادوري 12 نادي بالدرجة الأولى وهو ما سهل على الاتحاد القرار .



