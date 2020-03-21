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ديني

هل تفسد الصلاة بوضع الكحول على الجسد والملابس.. الأزهر يرد

السبت 21/مارس/2020 - 02:36 ص
هل تفسد الصلاة مع
هل تفسد الصلاة مع وضع الكحول على الجسد والملابس؟ الأزهر يرد
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محمد شحتة
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز وضع المواد الكحولية أو إضافتها إلى غيرها ووضعها على الثياب والبدن والصلاة بها ،وسواء أكانت للتطهير والوقاية من العدوى الفيروسية أو البكتيرية ونحوهما.

وقالت لجنة الفتوى، في ردها على سؤال، "ما حكم صلاة من على ملابسه وبدنه مواد كحولية ؟ إن هذه المواد طاهرة وليست نجسة ، وكونها على أصل الطهارة وأن الصلاة تصح مع وجودها في الملابس أو على جلد الإنسان أو فراش الصلاة وحوائط المساجد ونحو ذلك لاعلاقة له باستخدامها ،فهي تستخدم فيما تصلح له ولايضر بصحة الإنسان.

وتابعت: وعلى ذلك فيجوز استخدمها كمطهر للجلود والثياب لايعني جواز شربها إن كانت بها خاصية الإسكار ولو بشرب الكثير منها،فإن أسكر كثيرها فقليلها حرام،ويبقى حكم التطهير بها على أصل الجواز.

وأكدت أن وضع الكحول كمادة مطهرة فى حالة الاحتراز من انتشار الأوبئة أو التداوي بها لا مانع منه شرعًا ولا حرج من وضعه على الثياب أو البدن والصلاة به صحيحة.
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مجمع البحوث الإسلامية: يجوز وضع المواد الكحولية على الملابس والصلاة بها

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