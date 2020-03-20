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حوادث

بالصور.. ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته أجهزة إلكترونية مجهولة المصدر

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:56 م
ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة
ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته أجهزة إلكترونية
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال الامن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته أجهزة إلكترونية مجهولة المصدر .

وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث قسم المصنفات الفنية بحملة تفتيشية بدائرة قسم شرطة عابدين تمكنت من ضبط (مدير وشريك بشركة - كائنة بدائرة القسم) لحيازته أجهزة تكنولوجية محظور تداولها بقصد الإتجار بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة لأحكام القانون.

 وعُثر بداخل مقر الشركة على (13ساعة يد مجهزة للإتصال بالإنترنت بواسطة شريحة هاتف ومزودة بخاصية GPS ومزود بها كاميرا - 10 كاميرات صغيرة الحجم) وجميعها مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالبلاد.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة أجهزة محضورة ومجهولة المصدر.
بالصور.. ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته أجهزة إلكترونية مجهولة المصدر
بالصور.. ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته أجهزة إلكترونية مجهولة المصدر
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