مستقبل وطن يدشن حملة لتطهير وتعقيم المساجد بالمحلة.. صور

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم استمرار فعاليات مبادرة "لو تقدر تساعد ساعد " التى ينظمها أمانة حزب مستقبل وطن بنطاق أول وثالث المحلة لتعقيم وتطهير المساجد الكبري والأهلية والمنشأت العامة للوقاية من "كورونا " حفاظا على أرواح الألاف من أسر وعائلات المدينة العمالية .

وشارك فى تدشين تلك المبادرة على نطاق المدينة العمالية كل من المحاسب محمد سلطان أمين ثالث المحلة والمحاسب محمد الجندي أمين أول المحلة ولفيف من أعضاء المكتب التنفيذي للأمانتين بالتنسيق مع مسئولي الجهات التنفيذية ومشايخ وأئمة الأوقاف والتى شملت مساجد شارع البحر الرئيسي وأبوالفضل الوزيري وصندفا وسوق الجمعة ومحب والرجبي .

من جانبه أعلن أمين عام الحزب بالغربية المحاسب محمد عريبي أمين الحزب أن الحملة تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية بالغربية تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية تحت إشراف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في إطار خطتها للتصدى للفيروس، وحرصًا على صحة وسلامة جميع المواطنين بقري ومراكز المحافظة .

فى المقابل أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الإقليم أنه تم تعليق العروض التى تٌقام في دور السينما والمسارح، أيًا كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر وتطبيق إجراءات العزل المنزلى على القادمين من الخارج والعائدين من العمره والمخالطين ..

وأشار على أهميه التعامل مع المواطنين في الصالات المخصصة لعملاء البنوك وشركات السياحه والبريد بتقسمهم الى مجموعات صغيره بالتناوب لعدم حدوث تكدث داخل الصالات والتنبيه على أفراد الأمن بتنظيم دخول المواطنين وذلك كتدبير إحترازى في إطار خطه الدوله الشامله للتعامل مع أي تداعيات محتمله لفيروس كرونا المستجد.

كما وجه وكيل وزارة الأوقاف بالإعلان في كافه المساجد بضرورة إحضار كل مصلي السجاده الخاصة به لاستخدامها أثناء الصلاة وعدم الإطالة في صلاة الجماعه وخطبة الجمعة .

وشدد بتخفيض عدد الركاب بوسائل النقل الجماعي الداخلى الخاص والعام والالتزام بعدم الوصول إلى الحموله القصوي لاي مركبة .

كما وجه المحافظ بالقيام بأعمال الرش والتطهير للمنشأت العامه والمواصلات والمساجد والكنائس والمذابح والسلخانات وأي أماكن بها تجمعات وغلق جميع صالات اللياقه البدنيه والأندية الصحيه بنطاق المحافظه وغلق جميع قاعات الافراح ودار المناسبات نهائيا ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسأله.