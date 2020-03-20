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حوادث

ضبط 5 لصوص سرقوا حديد تسليح من موقع تحت الإنشاء بالنزهة

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:56 م
ضبط 5 لصوص
ضبط 5 لصوص
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كتب محمد صبرى
ألقى رجال الأمن القبض على خمسة أشخاص بالقاهرة وبحوزتهم كمية من حديد التسليح قاموا بسرقته من موقع تحت الإنشاء بالنزهة.

وأثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى مستقلى سيارة "ميكروباص" استيقافها وفحص مستقليها تبين أنهم (سائق مطلوب التنفيذ عليه فى 33 حكم حبس جزئى "تبديد"، أربعة عاطلين "لهم معلومات جنائية" .

وتبين أن السيارة "بدون مقاعد خلفية" عُثر بداخلها على (كمية من حديد التسليح  وزنت حوالى (1) طن - فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار- 2مقص حديدى- سلاح أبيض "سكين").

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة حديد التسليح من داخل مبنى "تحت الإنشاء" بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب "القطع" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، بقصد التصرف فيها بالبيع وأقروا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

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