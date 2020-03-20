الأطواف الأمنية بمدينة نصر تضبط لصا سرق أموالا من مندوب تحصيل بشركة

تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة عقب قيامه بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من مندوب تحصيل بإحدى الشركات .





وأثناء قيام قوة أمنية بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بأعمال التأمين بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، سبق إتهامه فى 10 قضايا) وبحوزته حقيبة بداخلها مبلغ مالى "مجهول المصدر" - فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار .





بمواجهته إعترف بسرقة الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.





أمكن التوصل للمجنى عليه (مندوب تحصيل بإحدى الشركات ) وبسؤاله قرر بأنه حال صعوده للشركة محل عمله فوجئ بقيام المتهم بخطف حقيبة يده، وبداخلها المبلغ المالى ، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، وإتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.