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حوادث

الأطواف الأمنية بمدينة نصر تضبط لصا سرق أموالا من مندوب تحصيل بشركة

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:56 م
تضبط لص سرق أموال
تضبط لص سرق أموال من مندوب تحصيل بشركة
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة عقب قيامه بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من مندوب تحصيل بإحدى الشركات .

وأثناء قيام قوة أمنية بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بأعمال التأمين بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، سبق إتهامه فى 10 قضايا) وبحوزته حقيبة بداخلها مبلغ مالى "مجهول المصدر" - فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار .

بمواجهته إعترف بسرقة الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

أمكن التوصل للمجنى عليه (مندوب تحصيل بإحدى الشركات ) وبسؤاله قرر بأنه حال صعوده للشركة محل عمله فوجئ بقيام المتهم بخطف حقيبة يده، وبداخلها المبلغ المالى ، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، وإتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

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