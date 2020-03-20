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ثقافة

قهوة نائمة.. أحدث إصدارات الشاعر عبد الله الناصر

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثا عن دار "روايات" التابعة لـ"مجموعة كلمات" بدولة الإمارات، كتاب بعنوان "قهوة نامه" للكاتب والشاعر السعودي عبدالله الناصر.

يضم الكتاب 8 فصول ويبلع عدد صفحاته 221 صفحة، يسرد فيها المؤلف تجربة شخصية في سبر تراث القهوة العالمي المسكوت عنه، حيث يعرض أدق أسرار القهوة عبر دورات متخصصة في التحضير والتحميص ومهارات التذوق الاحترافي، وعبر رحلات خاصة لمقاهي العالم الحديثة والقديمة.

يأخذ الناصر القراء في رحلة بحث طاف فيها عدد من دول العالم ليطلع على تاريخ وعالم القهوة الغامض، ويكشف أسرارا من أرشيف المكتبات الأوروبية، وعوالم غريبة لإعداد القهوة من أمريكا اللاتينية، وتفاصيل غريبة من العالم العربي.

يأتي ذلك ضمن خطة الدار في نشر العديد من الإصدارات، لنشر المعرفة ورفع الوعي والتصدي للأفكار الظلامية.
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