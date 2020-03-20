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محافظات

ضبط 3 آلاف زجاجة كحول مجهولة المصدر بـ البحر الأحمر

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ، الدكتور محمود السباعى مدير إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلى بالقيام بحملات مشتركة مع مباحث التموين وتنفيذ الأحكام والأموال عامة بحملة علي الصيدليات وبرفقته الدكتور محمودالسباعى مدير إدارة الصيدلة والدكتور أحمد رفعت مدير التفتيش الصيدلى والدكتور اندرو اميل والدكتور حسين حمدى أعضاء التفتيش الصيدلى بالمديرية.


تنفيذًا لتوجيهات  اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وتنفيذًا لتكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،بضبط سوق الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا

 

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر غلق مكان لعدم وجود ترخيص وتم ضبط2393 زجاجة كحول مجهولة المصدر بمدينة الغردقة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن هذه الحملات مستمرة علي جميع الصيدليات لضبط اسعار الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين .

 

 

شاهد.. لحظة غلق المحلات والكافيهات بالغردقة تنفيذا لقرار رئيس الوزراء


 

ضبط 3 آلاف زجاجة كحول مجهولة المصدر بـ البحر الأحمر
ضبط 3 آلاف زجاجة كحول مجهولة المصدر بـ البحر الأحمر
ضبط 3 آلاف زجاجة كحول مجهولة المصدر بـ البحر الأحمر
ضبط 3 آلاف زجاجة كحول مجهولة المصدر بـ البحر الأحمر
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