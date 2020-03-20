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طبيب: هناك أشخاص ليس لديهم عارض مرضي وينقلون كورونا.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:56 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

طرحت قناة العربية سؤالا على الدكتور جاك مخباط اخصائي الأمراض الجرثومية ببيروت، بعنوان" من الفئة الأخطر في نقل كورونا؟".

وقال الدكتور جاك مخباط اختصاصي فى الأمراض الجرثومية ببيروت، إن الجميع لا يستطيع تحديد أن هذا الشخص مصاب أو لا إلا بالتحاليل، موضحًا أن هناك اشخاص عاديين ليس لديهم عارض مرضي وينقلون الفيروس.

وأضاف الدكتور جاك مخباط، خلال مداخلة على قناة العربية، أن دول العالم تواجه عدو كبير، وعلى الجميع الالتزام و الجلوس فى البيت للقضاء على هذا الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن رصد وتسجيل (36) حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).


وقالت الوزارة إن من بين الحالات الجديدة هناك (17) حالة إصابة لقادمين من دول؛ المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر.

وأضافت الوزارة أن الـ(19) حالة الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة.
وأوضحت أن هناك (21) حالة في مدينة الرياض و (4) في القطيف و(3) حالات في مكة المكرمة و (3) حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف وحالة واحدة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ (274)، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي (8) حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات ولله الحمد.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل، تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع .

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات او استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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