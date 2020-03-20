بالبالطو الأبيض.. الأطباء يعتلون المنابر في غزة بسبب كورونا

أدى أهالى غزة في فلسطين صلاة الجمعة اليوم، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا في كل دول العالم.





وليس غريبا أن يضرب الفلسطينيون أروع الأمثلة، بعدما ألقى خطبة الجمعة اليوم، الأطباء مرتدين البالطو الأبيض، وذلك من أجل التوعية بفيروس كورونا وأعراضه ومخاطره.





وشرح الأطباء كل التفاصيل المتعلقة بفيروس كورونا، للمواطنين بهدف توعيتهم والشد على أزرهم وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية للحماية من الفيروس.





وفي مصر ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد ماسبيرو، وأجهش بالبكاء خلال تضرعه بالدعاء إلى الله عزوجل أن يرفع الله عن البلاد والوباء.



