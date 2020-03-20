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ديني

بالبالطو الأبيض.. الأطباء يعتلون المنابر في غزة بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:46 م
الأطباء يعلتون المنابر
الأطباء يعلتون المنابر في غزة بدلا من الشيوخ بسبب كورونا
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محمد شحتة
أدى أهالى غزة في فلسطين صلاة الجمعة اليوم، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا في كل دول العالم.

وليس غريبا أن يضرب الفلسطينيون أروع الأمثلة، بعدما ألقى خطبة الجمعة اليوم، الأطباء مرتدين البالطو الأبيض، وذلك من أجل التوعية بفيروس كورونا وأعراضه ومخاطره.

وشرح الأطباء كل التفاصيل المتعلقة بفيروس كورونا، للمواطنين بهدف توعيتهم والشد على أزرهم وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية للحماية من الفيروس.

وفي مصر ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد ماسبيرو، وأجهش بالبكاء خلال تضرعه بالدعاء إلى الله عزوجل أن يرفع الله عن البلاد والوباء.

وفي السعودية ، شهد الحرمين الشريفين هدوءا تاما مع خلوه من المصلين بعد قرار علق ساحات المسجد الخارجية أمام المصلين تحسبا من انتشار فيروس كوورنا.
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