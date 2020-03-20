الوضوء فى المنازل.. أزهري بالفيوم: هناك ملحمة لمواجهة كورونا.. فيديو

التزمت جميع مساجد محافظة الفيوم، بتعليمات مديرية الأوقاف الخاصة صلاة الجمعة اليوم، الخاصة موضوع خطبة الجمعة: الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولي الأمر، وعدم الانسياق خلف الشائعات.





كما تم تقليل زمن الخطبة، بحيث لم تزد عن 15 دقيقة بمعظم مساجد أوقاف المحافظة ومراكزها، ولم يتجاوز أى خطيب هذه الفترة الزمنية المحددة في محاولة لمواجهة فيروس الكورونا.

يقول أشرف شعبان إمام وخطيب مسجد المنتزة بمدينة الفيوم إنه تم تعقيم المسجد أمس المغرب وفجر اليوم فكل إمام مسجد مسئول عن مسجده ، وتم غلق دورات المياه بعد تعقيمها وجميع المصلين قاموا بالوضوء فى منازلهم، حتى لا تكون دورات المياه سببا فى نقل العدوى .





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وأضاف فضيلة الشيخ أشرف شعبان ، بانه تم الالتزام بكافة تعليمات وتوجيها وزارة الأوقاف، ومنشورات مديرية أوقاف الفيوم وهناك ملحمة من التكاتف والتراحم بين الجميع لمواجهة كورونا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و علمنا ديننا الحنيف.