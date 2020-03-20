AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الوضوء فى المنازل.. أزهري بالفيوم: هناك ملحمة لمواجهة كورونا.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:13 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

التزمت جميع مساجد محافظة الفيوم، بتعليمات مديرية الأوقاف الخاصة صلاة الجمعة اليوم، الخاصة موضوع خطبة الجمعة: الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولي الأمر، وعدم الانسياق خلف الشائعات.


كما تم تقليل زمن الخطبة، بحيث لم تزد عن 15 دقيقة بمعظم مساجد أوقاف المحافظة ومراكزها، ولم يتجاوز أى خطيب هذه الفترة الزمنية المحددة في محاولة لمواجهة فيروس الكورونا.

يقول أشرف شعبان إمام وخطيب مسجد المنتزة بمدينة الفيوم إنه تم تعقيم المسجد أمس المغرب وفجر اليوم  فكل إمام مسجد مسئول عن مسجده ،  وتم غلق دورات المياه بعد تعقيمها  وجميع المصلين قاموا بالوضوء  فى منازلهم، حتى لا تكون دورات المياه سببا فى نقل العدوى .


اقرأ أيضا :

 كشف طبي للمصلين أثناء صلاة الجمعة بحضور وزير الأوقاف

وأضاف  فضيلة الشيخ  أشرف شعبان ، بانه تم الالتزام بكافة تعليمات وتوجيها وزارة الأوقاف، ومنشورات مديرية أوقاف الفيوم وهناك ملحمة من التكاتف والتراحم بين الجميع لمواجهة كورونا  كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و علمنا ديننا الحنيف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوقاف الشرقية تشن حملات مفاجئة بالمساجد لتنشيط الدعوة ومتابعة العمل الإداري.. صور

استعدادا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة.. تعقيم مساجد القليوبية لمواجهة كورونا.. صور

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

كشف طبي للمصلين أثناء صلاة الجمعة بحضور وزير الأوقاف

صلاة الجمعة في ظل كورونا.. مساجد جنوب سيناء تبحث عن المصلين

افترشوا الأرصفة خارج المساجد.. هكذا اختتمت صلاة الجمعة بالمساجد

ترشيحاتنا

هل تتعرض مصر لمنخفض جوي خطير قريبا.. الأرصاد الجوية توضح الحقيقة

بعد موافقة السيسي.. اعرف المستحقين للمعاش بقانون المعاشات الجديد

مشهد محبب لـ كورونا.. عشرات المصريين في ميدان العتبة

جريمة وحشية.. تفاصيل اغتصاب جماعى لطالبة هندية داخل أتوبيس.. شاهد

يا فرحة ما تمت.. ظهور مصابين كورونا جدد في الصين

قرار عاجل بشأن مصاب كورونا في بورسعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 4 سنوات من الإعلان عنها.. أستون مارتن الخارقة تخرج إلى الطرقات العامة.. صور

حقيقة قتل كورونا بالأعشاب

للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم