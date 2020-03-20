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رياضة

فى تحدى الخير.. سعد سمير لـ رامي ربيعة: معانا ولا معندكش شبكة

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:56 م
سعد سمير ورامى ربيعه
سعد سمير ورامى ربيعه
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عبدالله هشام
داعب سعد سمير  نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى تويتر زميله رامي ربيعه للمشاركة في  تحدى الخير والتكفل ب أسرة لمدة شهر فى ظل أزمة كورونا. 

وشكر سعد سمير زميله وائل جمعة علي قبوله التحدي والتكفل ب 40 أسرة لمدة شهر .

وكتب سمير عبر تويتر : شكرا يا صخرة فى واحد القرش عزيز عليه ومحدش جاب سيرته هو رامى ربيعة معانا يا رامى ولا معندكش شبكة".

تحدى الخير مبادرة لعدد من الفنانين ولاعبى كرة القدم لمساعدة الأسر المرغمة على التزام المنزل وهى أسر تعيش باليومية ولا تستطيع العيش بدون العمل يوميًا نتيجة إجراءات مواجهة فيروس كورونا.  

واتحد الكثير من المشاهير وشاركوا بالمبادرة ومنهم منى زكى شيكو وأحمد السعدنى وأحمد فهمى وأحمد داوود وأحمد فتحى ومحمود تريزيجيه وسعد سمير ووليد أزارو وأمير طعيمه و عمرو يوسف وأحمد الشناوى وعمر جابر و وليد سليمان وطارق حامد وشيكابالا ومحمد رمضان.

وجاء ذلك بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره أمس بإغلاق المقاهى والمطاعم من الساعة السابعة مساءًا حتى السادسة صباحًا ،على أن تقوم  رؤساء الأحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الإغلاق .
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