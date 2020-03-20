المطارات المصرية تواصل تطهير وتعقيم صالات السفر.. شاهد

تواصل المطارات المصرية، تنفيذ إجراءات الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها وزارة الطيران المدنى بالتعاون مع وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بتكثيف الجهود بصالات السفر والوصول من خلال زيادة عمليات التطهير والتعقيم للصالات والمرافق العامة التابعة للمطارات والتخلص الأمن من النفايات.





يأتي ذلك فقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتتم عمليات تعقيم وتطهير مكثفة للمطارات المصرية بشكل يومي ومنتظم، وتشمل عمليات التطهير والتعقيم جميع مبانى واستراحات الركاب فى صالات السفر والوصول والكاونترات وكل مكان يمكن تواجد الراكب به فى المطار ومكاتب العاملين وذلك حفاظا على سلامة الركاب والعاملين.





وكان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، أكد أن المجال الجوي غير مغلق، وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين، مؤكدًا أنه سوف يتم الاستمرار في تطهير المطارات المصرية كافة خلال فترة التعليق والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني،بإستخدام مواد معقمة آمنة ومعتمدة دوليًا لضمان أعلى مستويات الوقاية والحماية الكاملة لجميع العاملين داخل القطاع.





وأضاف الوزير أن المطارات المصرية سوف تستمر في استقبال الطيران العارض والدائم (من دون ركاب) وذلك للسماح للوفود السياحية الموجودة حاليًا بمصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم والعودة إلى بلادهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم، وذلك من دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.



