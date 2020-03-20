حبس المتهمة بتعذيب نجل شقيقها اليتم حتى الموت لتبوله على نفسه بالشرقية

قررت نيابة بلبيس، اليوم، حبس العمة المتهمة بتعذيب نجل شقيقها بسبب تبوله علي نفسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة لها تهمة تعذيب الطفل حتي الموت، وقررت النيابة تشريح جثة الطفل،لبيان سبب الوفاة.

كانت تحقيقات رجال النيابة العامة بمركز بلبيس كشفت تفاصيل مثيرة في واقعة وفاة طفل عمره 8 سنوات علي يد عمته، بمدينة بلبيس حيث تبين أن الطفل معاق جسديا ويعاني من صعوبة في الحركة ، وأن والده متوفي من عدة سنوات وتزوجت والدته، وتكفلت عمته شقيقة والده من الأم بتربيته.

وأضافات التحقيقات، أن عمة الطفل ضربته بيد المقشة وأحدثت ما به من إصابات، ولفظ الطفل أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى بلبيس العام واشتبه مفتش الصحة في الوفاة وتعرض الطفل للتعذيب.

كان طفل عمره 8 سنوات أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى بلبيس العام، عقب تعذيبه علي يد عمته لقيامه بالتبول على نفسه، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمدينة بلبيس.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغ من مستشفي بلبيس العام، بوصول" إبراهيم ه " 8 سنوات مقيم بندر بلبيس، مصابا بكدمات متفرقة وتوفي متأثرا بإصابته، وتبين من تقرير مفتش الصحة بمستشفي بلبيس العام وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكشفت تحريات ضباط ضباط مباحث بلبيس قيام " م أ " 33 سنة عمة الطفل بتعذيبه، لقيامه بالتبول على نفسه، وتبين أن الطفل يعيش مع عمته بعد وفاة والده وزواج والدته من شخص آخر.

تم التحفظ علي جثمان الطفل بمشرحة المستشفي والتحفظ علي المشكو في حقها وعرضها علي النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.