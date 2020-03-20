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محافظات

غلق مركز للنساء والتوليد بالفيوم

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، غلق مركز للنساء والولادة بمدينة الفيوم، لإلقاء النفايات الطبية الخطرة في الطريق العام، ومخالفة سياسات مكافحة العدوى، والاشتراطات الصحية المتبعة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المرضى والمواطنين.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن حملة مكبرة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وإدارة شئون البيئة بالمحافظة، قد قامت بالمرور على عددٍ من المراكز والمنشآت الطبية، ورصدت الحملة عددًا من مخالفات  الاشتراطات الصحية المتبعة بأحد مراكز النساء والتوليد الكائن بشارع الفدان بمدينة الفيوم.


وأضاف أن المخالفات تمثلت فى إلقاء النفايات الطبية الخطرة في الطريق العام، وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم وجود غرفة لجمع النفايات الطبية الخطرة، وعدم وجود غرفة إفاقة داخل جناح العمليات، وانتهاء عقد النفايات، وعدم الحصول على الموافقة البيئية اللازمة، بالاضافة إلى أن غرفة تعقيم الآلات غير مطابقة لإشتراطات مكافحة العدوى.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن اللجنة قامت بالمرور على المستشفى الثلاثاء الماضي ورصدت مخالفات، وحررت المحاضر اللازمة، إلا أن المستشفى لم تلتزم، ولم تتلافى تلك المخالفات، فقامت اللجنة بغلقها أمس الخميس، وتشميعها بالشمع الأحمر .

تأتي هذه الحملة فى إطار توجيهات محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، وعدم التهاون فى تطبيق الاجراءات والشروط الصحية لأى منشأة طبية.
غلق مركز للنساء والتوليد بالفيوم
غلق مركز للنساء والتوليد بالفيوم
غلق مركز للنساء والتوليد بالفيوم
غلق مركز للنساء والتوليد بالفيوم
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