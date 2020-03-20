تطهير مقار اقتصادية قناة السويس ضد فيروس كورونا.. شاهد

قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأعمال تطهير وتعقيم صباح اليوم، الجمعة، في كل من مقراتها الإدارية بالقطاعين الجنوبي (مقر خدمات المستثمرين) بالعين السخنة الشمالي (المبنى الإداري) في غرب بورسعيد فى إطار التوجيهات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا





وتمت الأعمال عقب قرارات المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة أمس بإتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة فيروس كورونا، يومي الجمعة والسبت بالمقار الإدارية للهيئة والموانئ التابعة، واستمرارها بشكل دوري خاصة بالموانئ.





وعلى جانب آخر، قامت الإدارات المعنية بإرسال رسائل إلكترونية لجميع العاملين للتوعية من الفيروس وكيفية اتخاذ الاحتياطات اللازمة في التعامل داخل مقر خدمات المستثمرين.



