متعافو كورونا مهددون بالعدوى مرة أخرى.. تعرف على السبب

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وفي مؤتمر أعده فريق طبي صيني متخصصون بالجهاز التنفسي، أكدوا أن الجسم بعد الشفاء من كورونا ينشئ أجسام مضادة ضد الفيروس لكنها لا تكون قوية بما يكفي لمواجهة الفيروس مرة أخرى.





وأوضح أطباء اللجنة الوطنية للصحة ان الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم تضعف مع مرور الوقت ولا تكون قادرة على قتل الفيروس مرة أخرى في حالة الإصابة به ثانية وخاصة كبار السن والذين لا يتمتعون بمناعة قوية.