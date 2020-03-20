AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

متعافو كورونا مهددون بالعدوى مرة أخرى.. تعرف على السبب

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:00 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
أكدت أبحاث طبية حديثة أجريت مؤخرا حول فيروس كورونا التاجي أن المصابين بهذا الفيروس المستجد كثر عرضة للإصابة بالفيروس مرة أخرى بعد أن يتم شفاؤهم أول مرة.

اقرأ أيضا



وفي مؤتمر أعده فريق طبي صيني متخصصون بالجهاز التنفسي، أكدوا أن الجسم بعد الشفاء من كورونا ينشئ أجسام مضادة ضد الفيروس لكنها لا تكون قوية بما يكفي لمواجهة الفيروس مرة أخرى.

وأوضح أطباء اللجنة الوطنية للصحة ان الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم تضعف مع مرور الوقت ولا تكون قادرة على قتل الفيروس مرة أخرى في حالة الإصابة به ثانية وخاصة كبار السن والذين لا يتمتعون بمناعة قوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د. هلالي عبد الرحمن يكتب: كورونا الكلاب

الصين تكتشف طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا

بشرى سارة.. الصين تتوصل لعلاج جديد لـ فيروس كورونا

المتعافين من كورونا أضعاف المصابين.. هل يتقهقر الوباء في الصين؟

كورونا يغزو البرلمان الفرنسي

بعد إصابة 15 مصريا بـ الفيروس.. 11 سؤالا وجوابا عن كورونا

ترشيحاتنا

العشاء الأخير.. توفي الابنان ولحقت بهما الأم والباقون يحتضرون

بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا

بسبب أولادها.. رجاء الجداوي تبكي على الهواء.. فيديو

كوكب العتبة العجيب.. العشرات يتجاهلون خطر كورونا ويتحدون الحكومة.. شاهد

تم تحريفها .. سفارة فرنسا بالقاهرة تعلق على ترجمة قناة الجزيرة

بالخطوات.. كيف تشتري شهادة البنك الأهلي بفائدة 15% من المنزل لتجنب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 4 سنوات من الإعلان عنها.. أستون مارتن الخارقة تخرج إلى الطرقات العامة.. صور

حقيقة قتل كورونا بالأعشاب

للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم