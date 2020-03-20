أمطار ورياح شديدة بـ الدقهلية

وأدت الأمطار والرياح الى عزوف الصيادين عن الذهاب إلى بحيرة المنزله للصيد، خوفا من أخطار عدم استقرار الطقس.



ورفعت محافظة الدقهلية درجة الاستعداد القصوى في المراكز والمدن والأحياء، حيث جددت رئاسات المراكز تحذيراتها للمواطنين بعدم لمس أعمدة الإنارة بالشوارع، وقت هطول الأمطار حفاظا على حياتهم خوفا من حدوث أي ماس كهربائي بها وتعرضهم للأخطار.

سقطت أمطار شديدة منذ قليل على محافظة الدقهلية التي تشهد حالة من عدم استقرار الطقس، حيث هبت الرياح بشده مما أدى إلى سقوط عدد من اللافتات.