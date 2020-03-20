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محافظات

أمطار ورياح شديدة بـ الدقهلية

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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همت الحسينى
سقطت أمطار شديدة منذ قليل على محافظة الدقهلية التي تشهد حالة من عدم استقرار الطقس، حيث هبت الرياح بشده مما أدى إلى سقوط عدد من اللافتات.

وأدت الأمطار والرياح الى عزوف الصيادين عن الذهاب إلى بحيرة المنزله للصيد، خوفا من أخطار عدم استقرار الطقس.

ورفعت محافظة الدقهلية درجة الاستعداد القصوى في المراكز والمدن والأحياء، حيث جددت رئاسات المراكز تحذيراتها للمواطنين بعدم لمس أعمدة الإنارة بالشوارع، وقت هطول الأمطار حفاظا على حياتهم خوفا من حدوث أي ماس كهربائي بها وتعرضهم للأخطار.
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