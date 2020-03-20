لأول مرة منذ سنوات.. إلغاء سوق جمعة ببورسعيد لمواجهة كورونا

منع الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ بمحافظة بورسعيد تنفيذا لتعليمات المحافظ اللواء اركان حرب عادل الغضبان إقامة سوق الجمعة كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال بكرى فى تصريحات خاصة لصدى البلد إنه أشرف بنفسه على وقف إقامة سوق الجمعة للطيور و السيارات بمنطقة ٦ أكتوبر بجوار جراج الفيل بنطاق الحى رئاسته .





وأكد بكرى أنه لمس استجابة من الأفراد البائعين الذين اعتادوا منذ سنوات التجمع فى تلك المنطقة كل يوم جمعة داخل السوق الأشهر لبيع الطيور والسيارات .





وشدد بكرى على عدم التراخى والتهاون فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتعليمات اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد الاحترازية لمواجهة انتشار الفيرس .





وأوضح بكرى أن أهالى الحى ظهروا بشكل حضارى متعاون يؤكد أنهم أحرص على سلامتهم وحياتهم فى مواجهة الفيرس اللعين وهى عادة البورسعيدية فى المحن و الشدائد.