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مشهد محزن | شاحنات تنقل جثث ضحايا كورونا في بيرجامو الإيطالية

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:37 م
جثث - أرشيفية
جثث - أرشيفية
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز ، تقريرأ عن شاحنات تابعة للجيش الإيطالى تنقل توابيت ضحايا كورونا في مدينة بيرجامو الإيطالية.

وفي مشهد أشبه بمشاهد الحروب المدمرة، خرجت 11 مركبة تابعة للجيش الإيطالي محملة بأكفان تحمل جثث ضحايا فيروس كورونا لدفنها في مدينة بيرجامو بإقليم لومبادري شمال إيطاليا.

وأخذت إيطاليا اليوم مركز الصدارة عالميًا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس في يوم واحد (427 وفاة) لأول مرة منذ ظهوره في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي.

واكتظت مقابر الإقليم بالجثث بعد وفاة ما لا يقل عن 93 شخصا جراء الفيروس في بيرجامو وهو ما توجب نقل بعضها للدفن في مناطق أخرى.

وفاق عدد الإصابات بالفيروس في إيطاليا 41 ألف شخص بينما وصل إجمالي الوفيات بسببه إلى 3400 وفاة على الأقل.






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