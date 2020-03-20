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محافظات

خليك في بيتك وإحنا معاك .. مبادرة حميات دمنهور للرد على استفسارات كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:18 م
حميات دمنهور
حميات دمنهور
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جمالات الدمنهوري

دشن أطباء مستشفى حميات دمنهور بمحافظة البحيرة مبادرة "خليك في بيتك وإحنا معاك"؛ للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال إعلان أرقام تليفوناتهم للاتصال بهم فى أى وقت، للرد على استفسارات المواطنين على مستوى الجمهورية، وليس على مستوى محافظة البحيرة فقط.


وأكد الدكتور أحمد هواش مدير مستشفى حميات دمنهور، أن مبادرة "خليك في بيتك وإحنا معاك"، شارك فيها حتى الآن ٥ أطباء بالمستشفى قابلين للزيادة خلال الأيام القادمة، موضحا أن المبادرة  تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال الرد على إستفسارات المواطنين عبر هواتف المحمول.

وأضاف مدير مستشفى حميات دمنهور، أنه تم توفير فريق خاص من أطباء المستشفى  للرد على استفسارت المواطنين عبر الهاتف.


وشارك بمبادرة "خليك في بيتك وإحنا معاك" من أطباء مستشفى الحميات بدمنهور كل من الدكتور أحمد تخصص اطفال وحميات مدير المستشفى بدمنهور. 


والرقم التليفون الخاص به  ٠١٠٩٠٠٢٢٠٧٥


-الدكتور وليد النوام  تخصص باطنه وحميات نائب مدير حميات دمنهور  ورقم التليفون الخاص به 01013250033

-الدكتور  احمد سعد تخصص  باطنه حميات ورقم التليفون الخاص به 01008860658


-الدكتور  باسم البسيوني رئيس فريق مكافحه العدوي تخصص باطنه حميات ورقم التليفون الخاص به   01002064149

-الدكتور أسامة الاجهوري تخصص باطنه وحميات  ورقم التليفون الخاص به


يذكر أن مستشفى حميات دمنهور بمحافظة البحيرة  تخدم أهالي المحافظة، إضافة إلى الحالات المحولة من محافظات "كفر الشيخ والإسكندرية ومطروح"، ويتردد على المستشفى نحو 1500 مريض يوميًا تقريبًا.

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