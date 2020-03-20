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تقرير: أفريقيا أقل إصابة بـ فيروس كورونا من باقي القارات..فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
عرضت فضائية سكاى نيوز تقريرا حول انتشار فيروس كورونا فى دول إفريقيا، جاء فيه أن انتشار فيروس كورونا فى قارة افريقيا يسير على وتيرة بطيئة مقارنة بباقى قارات العالم.

وأشار التقرير إلي احتمالية زيادة الإصابة بالفيروس فى القارة خلال  الاسابيع القادمة، حسب تنبؤات منظمة المراكز الأفريقية للوقاية من الأمراض، التابعة للاتحاد الأفريقي.

وأكد التقرير، وجود أكثر من35 دولة  افريقية أعلنت اصابتها بفيروس كورونا.
 
وجاء فى التقرير بعض الإجراءات التى اتخذتها الدول الافريقية للحد من أنتشار فيروس كورونا ومنها، تقييد السفر وغلق الأماكن العامة، بالإضافة الى زيادة أماكن التشخيص بالمرض فى الشوارع.

وأوضح التقرير مخاوف الدول الأفريقية من وصول الفيروس الى الأماكن البدائية والنامية فى البلاد، نتيجة قلة المياة ووسائل النظافة.
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