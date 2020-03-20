محافظ الغربية: عقوبات رادعة على مخالفي قرار الغلق

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، قرارا بالغلق الفوري وسحب التراخيص مع فرض غرامة فورية قدرها 10 الآف جنيه علي أي منشأة تخالف قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بغلق المطاعم والمقاهي والكافتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية بدءًا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا أمام الجمهور بكافة أنحاء الجمهورية وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف الي بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة.

كان محافظ الغربية، أصدر قرار بغلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع تدخين الشيشة في المقاهي واستمرار عملية النظافة بالمحلات، وغلق المحلات التي لا تتبع تعليمات الوقاية.

وأشار المحافظ الي ورفع الاشغالات والأسواق العشوائية، وتطهير أماكنها، وتطهير المباني الحكومية والمساجد والكنائس، ومنع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي حتى نهاية الشهر الجاري، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهة فيروس كورونا.