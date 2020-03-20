ليس في مارس | الفلاحين: الجراد موسمه في أكتوبر وإدارة المكافحة كفيلة به

قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين ، إن اداره مكافحة الجراد بوزاره الزراعه كفيله بمقاومة أى أسراب جراد، مؤكدا أنه تم رفع حالة الطوارئ إستعدادا لمواجهة الجراد الأسود.





وأضاف فرج لـ "صدي البلد" أن موسم الجراد في شهري سبتمبر وأكتوبر ولا يأتي الان، مضيفا أن وزارة الزراعه نفت إقتراب أي أسراب جراد سواء لأسود أو غيره.





وأوضح "رئيس إتحاد الفلاحين " أن الجراد الأسود يأكل ويتغذي علي كل ما هو أخضر كما أنه يقضي علي جميع المحاصيل ، مشيرا إلي أن الأمور تحت سيطرة وزارة الزراعه ولا نخشي إلا من وباء كورونا .





وناشد بضرورة نشر الوعي بين الفلاحين من أجل الحفاظ علي محاصيلهم من أي هجمات من حشرات غير متوقعه ،معلقا :"لا يوجد وسيله لمعرفه الفلاحين سوي الإعلام مع تغيب دور الإرشاد الزراعي ".





وقال إن "الإدارة العامة لمكافحة للجراد" اتخذت عدة إجراءات متبعة تعمل عليها، لمواجهة أي من تجمعات أو أسراب الجراد الصحراوي - إن وجدت - والقضاء عليها قبل وصولها إلى الزراعات بوادي النيل أثناء هجرتها، من خلال إنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية .