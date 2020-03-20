للقضاء على الاختناقات المرورية.. محافظ البحيرة يشدد على الانتهاء من أعمال تجديد خط طرد صرف بدمنهور

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خط طرد الصرف الصحي بشارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها.





جاء ذلك خلال تفقده ظهر اليوم الجمعة والجاري تنفيذها بشارع عبد السلام الشاذلي، حيث يتم إحلال وتجديد خط طرد الصرف الصحي بقطر 630مم بطول 1000 متر، وذلك ضمن مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بدمنهور، بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من 400 م.ط بنسبة تنفيذ 40 % ومن المقرر الانتهاء منه خلال 15 يوما.



