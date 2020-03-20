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محافظات

للقضاء على الاختناقات المرورية.. محافظ البحيرة يشدد على الانتهاء من أعمال تجديد خط طرد صرف بدمنهور

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:58 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة  الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خط طرد الصرف الصحي بشارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها.

جاء ذلك خلال تفقده ظهر اليوم  الجمعة والجاري تنفيذها بشارع عبد السلام الشاذلي، حيث يتم إحلال وتجديد خط  طرد الصرف الصحي بقطر 630مم بطول 1000 متر، وذلك ضمن مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بدمنهور، بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من 400 م.ط بنسبة تنفيذ 40 % ومن المقرر الانتهاء منه خلال 15 يوما.

ووجه المحافظ إدارة المرور بتعديل المحاور المرورية لشارع عبد السلام الشاذلي لحين الانتهاء من تلك الأعمال لتحقيق السيولة المرورية.
للقضاء على الاختناقات المرورية.. محافظ البحيرة يشدد على الانتهاء من أعمال تجديد خط طرد صرف بدمنهور
للقضاء على الاختناقات المرورية.. محافظ البحيرة يشدد على الانتهاء من أعمال تجديد خط طرد صرف بدمنهور
للقضاء على الاختناقات المرورية.. محافظ البحيرة يشدد على الانتهاء من أعمال تجديد خط طرد صرف بدمنهور
للقضاء على الاختناقات المرورية.. محافظ البحيرة يشدد على الانتهاء من أعمال تجديد خط طرد صرف بدمنهور
للقضاء على الاختناقات المرورية.. محافظ البحيرة يشدد على الانتهاء من أعمال تجديد خط طرد صرف بدمنهور
للقضاء على الاختناقات المرورية.. محافظ البحيرة يشدد على الانتهاء من أعمال تجديد خط طرد صرف بدمنهور
للقضاء على الاختناقات المرورية.. محافظ البحيرة يشدد على الانتهاء من أعمال تجديد خط طرد صرف بدمنهور
للقضاء على الاختناقات المرورية.. محافظ البحيرة يشدد على الانتهاء من أعمال تجديد خط طرد صرف بدمنهور
للقضاء على الاختناقات المرورية.. محافظ البحيرة يشدد على الانتهاء من أعمال تجديد خط طرد صرف بدمنهور
للقضاء على الاختناقات المرورية.. محافظ البحيرة يشدد على الانتهاء من أعمال تجديد خط طرد صرف بدمنهور
للقضاء على الاختناقات المرورية.. محافظ البحيرة يشدد على الانتهاء من أعمال تجديد خط طرد صرف بدمنهور
للقضاء على الاختناقات المرورية.. محافظ البحيرة يشدد على الانتهاء من أعمال تجديد خط طرد صرف بدمنهور
للقضاء على الاختناقات المرورية.. محافظ البحيرة يشدد على الانتهاء من أعمال تجديد خط طرد صرف بدمنهور
للقضاء على الاختناقات المرورية.. محافظ البحيرة يشدد على الانتهاء من أعمال تجديد خط طرد صرف بدمنهور
للقضاء على الاختناقات المرورية.. محافظ البحيرة يشدد على الانتهاء من أعمال تجديد خط طرد صرف بدمنهور
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