سقط مغشيًا عليه.. شاهد | لحظة إغماء وزير الصحة الهولندي بسبب كورونا





عرضت فضائية الآن مقطع فيديو عن لحظة إغماء وزير الصحة الهولندي بسبب كورونا ..





وتعرض وزير الصحة الهولندي برونو بروينز لوعكة صحية على الهواء مباشرة خلال مناقشته لمحاولات بلاده احتواء انتشار فيروس كورونا.





وتراجع وزير الصحة الهولندي للخلف خلال حديثه عن فيروس كورونا، وإجابته لعدد من الأسئلة، قبل أن يهرع إليه عدد من مساعديه لمنعه من السقوط.





وبحسب صحيفة «مترو» البريطانية فإن وزير الصحة الهولندي تعرض للإغماء لعدد من الثواني، قبل أن يساعدوه على مغادرة البرلمان على قدميه.





وسجلت ھولندا الثلاثاء الماضى 19 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفیروس كورونا المستجد كوفید 19، لیرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 43 شخصا. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.





وذكر المعھد الوطني الھولندي للصحة العامة والبیئة، أن الحالات تعود لأشخاص كبار في السن تتراوح أعمارھم بین 63 و94 عاما.















