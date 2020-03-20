إيدك فى إيدي ضد كورونا.. مبادرة الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالدقهلية.. صور

وأشار زاهر إلى أن هذا هو دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى للوقوف بجانب المجتمع والدولة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية، من خلال غرفة العمليات المنعقدة بالاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية.





تم التنسيق لتطهير مقرات الجمعيات الأهلية وامتدت حملة التطهير لتصل إلى المحلات والمقرات والمساجد بالقرى من اجل الحفاظ على المواطنين ووقايتهم من الفيروس.