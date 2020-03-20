AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إيدك فى إيدي ضد كورونا.. مبادرة الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالدقهلية.. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:16 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
أطلق المستشار زاهر مصطفى زاهر رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الإهلية بالدقهلية مبادرة بعنوان (ايدى فى ايدك ضد كورونا) للقضاء على فيروس كورونا المستجد والوقوف بجانب المتضررين من القرارات الاحترازية.

وأشار زاهر إلى أن هذا هو دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى للوقوف بجانب المجتمع والدولة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية، من خلال غرفة العمليات المنعقدة بالاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية.

تم التنسيق لتطهير مقرات الجمعيات الأهلية وامتدت حملة التطهير لتصل إلى المحلات والمقرات والمساجد بالقرى من اجل الحفاظ على المواطنين ووقايتهم من الفيروس.
إيدك فى إيدي ضد كورونا.. مبادرة الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالدقهلية.. صور
إيدك فى إيدي ضد كورونا.. مبادرة الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالدقهلية.. صور
إيدك فى إيدي ضد كورونا.. مبادرة الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالدقهلية.. صور
إيدك فى إيدي ضد كورونا.. مبادرة الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالدقهلية.. صور
إيدك فى إيدي ضد كورونا.. مبادرة الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالدقهلية.. صور
إيدك فى إيدي ضد كورونا.. مبادرة الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالدقهلية.. صور
إيدك فى إيدي ضد كورونا.. مبادرة الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالدقهلية.. صور
إيدك فى إيدي ضد كورونا.. مبادرة الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالدقهلية.. صور
إيدك فى إيدي ضد كورونا.. مبادرة الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالدقهلية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يشيد بدور المجتمع المدنى فى محاربة الفساد

القباج تشهد احتفالية مسابقة القرآن الكريم للاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية

وزيرة التضامن ومحافظ الجيزة يكرمان الفائزين بمسابقة حفظة القرآن الكريم

بحضور وزيرة التضامن ومحافظ الجيزة .. جمعية أبو العينين الخيرية تقرر زيادة مكافآت حفظة القرآن إلى 500 ألف جنيه| فيديو

ترشيحاتنا

يا فرحة ما تمت.. ظهور مصابين كورونا جدد في الصين

التوك شو.. طبيب سعودي يوضح حقيقة تصنيع فيروس كورونا في المعامل.. ورجاء الجداوي تبكي على الهواء.. فيديو

متعافو كورونا مهددون بالعدوى مرة أخرى.. تعرف على السبب

وفاة جديدة و66 إصابة.. أخر إحصائيات كورونا في المغرب

أول تعليق من الاهلي بعد تجديد تعاقد وليد سليمان

غير منطقي.. اتحاد الكرة يرد على طلب عدلى القيعى بإلغاء السوبر المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 4 سنوات من الإعلان عنها.. أستون مارتن الخارقة تخرج إلى الطرقات العامة.. صور

حقيقة قتل كورونا بالأعشاب

للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم