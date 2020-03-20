البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة بعائد 15%.. اِعرف 5 طرق للشراء

اكد اليوم الجمعة البنك الاهلي المصري انه في حاله توجه العملاء لشراء الشهادة البلاتينية الجديدة بسعر العائد 15% سنويا من مقار فروعه المختلفه فان نسبه العملاء المتواجدين بمقر الفرع لن تتجاوز ٥٠٪؜ من سعة المقاعد بكل فرع





كما اكد البنك علي اتاحه شراء الشهاده من خلال الانترنت البنكي والموبايل بانكنج ومركز الاتصال الخاص بالبنك ١٩٦٢٣ اضافه الي امكانيه قيام العميل باصدار تعليماته هاتفيا لمسئول الحساب بالفرع لشراء الشهاده وهو بمنزله.





وياتى ذلك ضمن الاجراءات الوقائيه التي يتخذها البنك حرصا علي سلامه العملاء وكذا حفاظا علي صحه العاملين بالبنك وتماشيا مع توجه الدوله نحو تقليل الزحام والتكدس بمختلف الاماكن منعا لانتشار العدوي والفيروسات وحفاظا علي الصحه العامه لكافه المواطنين.





وقال البنك ان تلك الشهادة لن يقتصر إتاحتها علي فترة زمنيه قصيرة وانما سيستمر البنك في اتاحتها لمده طويله



