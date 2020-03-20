سوق الخضار في منوف يتحدى مجلس الوزراء وكورونا.. شاهد





وشهدت المدينة منذ الصباح تواجد الباعة في السوق وازدحاما شديدا من قبل الأهالي في وسط السوق دون أي اهتمام بالتعليمات ودواعي الحذر.





كما شهد السوق قيام الأهالي بشراء كميات كبيرة ومبالغ فيها من الخضروات والفاكهة ومستلزمات المنازل تخوفا من رفع الأسعار خصوصا بعد قيام الباعة برفع أسعار الخضروات والفاكهة عن أسعارها الطبيعية.





الجدير بالذكر ان مجلس مدينة منوف بالتعاون مع مركز الشرطة يقوم بحملات دورية لمنع قيام الأسواق والتجمعات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيرس.

على الرغم من التحذيرات المتتالية والتنبيهات المستمرة بعدم التجمعات والبعد عن أماكن الزحام تفاديا لإصابة الأهالي بكورونا الذي اجتاح العالم، إلا أن بائعي منوف أصروا علي خرق القانون ومخالفة التعليمات باقامة سوق الخضار في وسط المدينة.