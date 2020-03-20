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حوادث

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بـ وادى النطرون

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:10 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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جمالات الدمنهوري

أصيب 6 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل بطريق المدارس داخل مدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق المدارس بوادي النطرون، وبالإنتقال للمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق المشار إليه.


وأسفر الحادث عن إصابة كل من :" أسماء سالم ابراهيم، عجرم  عبد الونيس هازع، هاني عجرم عبد الونيس هازع، عبد المنعم عبد الوينس هازع، سالم ابراهيم محجوب"، وتم نقل المصابين لمستشفي وادي النطرون المركزى لتلقي العلاج اللازم.. وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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