نجم تشيلسي يصدم محمد صلاح بسبب دي بروين.. تفاصيل

وجه ريس جيمس لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، صدمة للمحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي، بشان عودة الاخير الي صفوف البلوز.





وقال جيمس في تصريحات لشبكة "بيلتشر ريبورت" الإنجليزية: "استعادة دي بروين أم محمد صلاح؟ سأختار كيفين، لأنني أحب طريقة لعبه فقط".





ولعب محمد صلاح وكيفين دي بروين لتشيلسي قبل أن يرحلا عن صفوف الفريق اللندني لعدم حصولهما على وقت كاف للعب وذلك عندما كان جوزيه مورينيو، مدربًا للبلوز.





وأصبح محمد صلاح ودي بروين، نجمي ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب، ومن أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي والعالم في الوقت الحالي.



