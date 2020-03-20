AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم تشيلسي يصدم محمد صلاح بسبب دي بروين.. تفاصيل

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
وجه ريس جيمس لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، صدمة للمحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي، بشان عودة الاخير الي صفوف البلوز.

وقال جيمس في تصريحات لشبكة "بيلتشر ريبورت" الإنجليزية: "استعادة دي بروين أم محمد صلاح؟ سأختار كيفين، لأنني أحب طريقة لعبه فقط".

ولعب محمد صلاح وكيفين دي بروين لتشيلسي قبل أن يرحلا عن صفوف الفريق اللندني لعدم حصولهما على وقت كاف للعب وذلك عندما كان جوزيه مورينيو، مدربًا للبلوز.

وأصبح محمد صلاح ودي بروين، نجمي ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب، ومن أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي والعالم في الوقت الحالي.

وفضل المدافع البالغ من العمر 20 عامًا، استعادة خدمات دي بروين على محمد صلاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. توتنهام يضم نجم بنفيكا

تعرف على هدية مورينيو لـ محمد صلاح ورفاقه

قبل مواجهة اليوم.. شاهد صاروخية محمد صلاح في تشيلسي

تشيلسي ضد ليفربول .. ويليان يمنح البلوز التقدم بالشوط الأول وكيبا يتألق

ترشيحاتنا

حذر زملاءه ومات به.. الصين تعتذر لـ أسرة الطبيب مكتشف فيروس كورونا

بشكل مفاجئ.. الذهب يرتفع 2% اليوم.. تفاصيل

بعد إلغاء الامتحان التقليدي.. ما مصير الطالب الذي يتعذر عليه تقديم المشروع اللازم للتقييم؟

دولتان عربيتان.. الصحة العالمية تتوقع انفجارا مخيفا في أعداد المصابين بـ كورونا

قرار عاجل بشأن مصاب كورونا في بورسعيد

بعد تفشي كورونا.. السعودية تزف بشرى للمقيمين بالمملكة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 4 سنوات من الإعلان عنها.. أستون مارتن الخارقة تخرج إلى الطرقات العامة.. صور

حقيقة قتل كورونا بالأعشاب

للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم