شاهد ما فعله كورونا بمساجد الإسكندرية في صلاة الجمعة

للمرة الأولى بدت مساجد وزوايا الصلاة بالإسكندرية اليوم، شبه خالية من المصلين، الذين فضلوا الصلاة في منازلهم، للوقاية من فيروس كورونا، معتمدين على فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية تجيز ذلك.
وأكدت دار الإفتاء المصرية إن هناك مجموعة من الأسباب التي يُترخَّصُ بها لترك الجماعة في المسجد بل والجمعة، ومنها أسباب عامة، كالمطر الشديد والوحل الذي يُتأذى به وكذا الظلمة التي لا يُبصر بها الإنسان طريقه إلى المسجد، ومنها أسباب خاصة؛ كالمرض، والخوف على نفسه أو ماله أو أهله، وكذلك أكل ما له رائحة كريهة، وأيضًا إذا غلبه النوم، وغير ذلك من الأسباب وما يشبهها.
ورصد "صدى البلد"، قلة أعداد المصلين في عدد كبير من المساجد، وخاصة في المساجد الكبرى ومنها القائد إبراهيم ومجمع المساجد والذي يضم مساجد البوصيري والمرسي أبو العباس وياقوت العرش.
وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية، إن خطبة الجمعة دارت اليوم تحت عنوان "الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولى الأمر"
وأضاف وكيل الوزارة: إن الابتلاء سنة من سنن الله فى الخلق قال تعالى " ان خلقنا الإنسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا".
وقال خشبة، ان الأوضاع بالإسكندرية مستقرة والائمة ملتزمون بتنفيذ التعليمات والعمال يقومون بعمليات التطهير والتنظيف على أكمل وجه وان المديرية والادارات الفرعية تبذل جهدها فى متابعة المساجد وتنفيذ التعليمات.
وأكدت دار الإفتاء المصرية إن هناك مجموعة من الأسباب التي يُترخَّصُ بها لترك الجماعة في المسجد بل والجمعة، ومنها أسباب عامة، كالمطر الشديد والوحل الذي يُتأذى به وكذا الظلمة التي لا يُبصر بها الإنسان طريقه إلى المسجد، ومنها أسباب خاصة؛ كالمرض، والخوف على نفسه أو ماله أو أهله، وكذلك أكل ما له رائحة كريهة، وأيضًا إذا غلبه النوم، وغير ذلك من الأسباب وما يشبهها.
ورصد "صدى البلد"، قلة أعداد المصلين في عدد كبير من المساجد، وخاصة في المساجد الكبرى ومنها القائد إبراهيم ومجمع المساجد والذي يضم مساجد البوصيري والمرسي أبو العباس وياقوت العرش.
وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية، إن خطبة الجمعة دارت اليوم تحت عنوان "الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولى الأمر"
وأضاف وكيل الوزارة: إن الابتلاء سنة من سنن الله فى الخلق قال تعالى " ان خلقنا الإنسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا".
وقال خشبة، ان الأوضاع بالإسكندرية مستقرة والائمة ملتزمون بتنفيذ التعليمات والعمال يقومون بعمليات التطهير والتنظيف على أكمل وجه وان المديرية والادارات الفرعية تبذل جهدها فى متابعة المساجد وتنفيذ التعليمات.
وأكد على أن حملة التعقيم مستمرة بجميع المساجد خلال الأيام المقبلة، وخاصة المساجد الكبرى مثل"أبو العباس المرسي، وياقوت العرش، والبوصيري".
وأشار خشبة، إلى أنه جرى غلق دورات المياه بكافة المساجد والزوايا منعا لنشر العدوى، فضلا عن عدم فتح المساجد إلا في أوقات الصلاة فقط، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الأوقاف.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أعطى تعليمات مشددة لجميع الأئمة والخطباء بألا تزيد مدة الصلاة والخطبة غدا الجمعة عن 15 دقيقة فقط مع منع التجمعات قبل وبعد الصلاة.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أعطى تعليمات مشددة لجميع الأئمة والخطباء بألا تزيد مدة الصلاة والخطبة غدا الجمعة عن 15 دقيقة فقط مع منع التجمعات قبل وبعد الصلاة.