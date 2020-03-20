شاهد ما فعله كورونا بمساجد الإسكندرية في صلاة الجمعة



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أعطى تعليمات مشددة لجميع الأئمة والخطباء بألا تزيد مدة الصلاة والخطبة غدا الجمعة عن 15 دقيقة فقط مع منع التجمعات قبل وبعد الصلاة. وأشار خشبة، إلى أنه جرى غلق دورات المياه بكافة المساجد والزوايا منعا لنشر العدوى ، فضلا عن عدم فتح المساجد إلا في أوقات الصلاة فقط، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الأوقاف.

وأكد على أن حملة التعقيم مستمرة بجميع المساجد خلال الأيام المقبلة، وخاصة المساجد الكبرى مثل"أبو العباس المرسي، وياقوت العرش، والبوصيري".