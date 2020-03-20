كوكب العتبة العجيب.. العشرات يتجاهلون خطر كورونا ويتحدون الحكومة.. شاهد

هتافات البائعين لا تتوقف، و «فصال» السيدات معهم كالعادة مستمر في مشهد ليس بجديد، اصوات مرتفعة من هنا وهناك، العشرات يتجمعون في ميدان العتبة، نعم هي أبواب الرزق لهؤلاء الباعة ولكن يبدو انهم لم ينصتوا جيدا لما يدور من حولهم بسبب وباء كورونا الذي يهاجم كافة دول العالم، ولا يهتمون بقرارات الحكومة بمنع التجمعات حتى لا يتفشى وباء كورونا القاتل في الأراضي المصرية.









العشرات الذين تجمعوا من ساعات الصباح الأولى بميدان العتبة يبدو أنهم يعيشون في كوكب آخر، ففرد واحد مصاب بفيروس كورونا القاتل كفيل بأن يحول تلك المنطقة إلى نقطة انتشار وباء لن يؤذي هؤلاء الباعة فقط بل سيطول أذاه الشعب المصري بأكمله في الوقت الذي تسابق فيه الدولة المصرية الزمن للتغلب على فيروس كورونا القاتل وتجنيب الشعب المصري ويلاته.













عدم اكتراث وتجاهل الباعة الجائلين بميدان العتبة لتعليمات الحكومة أثارت غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي مطالبين بمعاقبتهم وحماية المصريين من تعمدهم عدم الإلتزام، واصفين المشهد بالكارثي.

















رواد ميدان العتبة تعمدوا تجاهل الصورة الكارثية التي تجتاح العالم من حولنا فالوباء القاتل اصاب ما يزيد على ربع مليون شخص حول العالم حتى الآن وأودى بحياة ما يزيد على 10 آلاف شخص، وفي حين ان دولا مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا قد فرضت حظرا شاملا على مواطنيها وعزلا إجباريا بالمنازل فإن غير الملتزمين من المصريين قد دخلوا في تحد لقرارات الحكومة ولا يكترثون بالخطر المحدق بهم وبأحبائهم.