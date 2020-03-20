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أخبار العالم

افتكروه هيحميهم من كورونا.. مصرع 20 وتسمم 34 في تركيا تناولوا كحول مغشوشًا

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:04 م
مصرع 20 شخصا في تركيا
مصرع 20 شخصا في تركيا عقب تناول كحول مغشوشة
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القسم الخارجي
لقي 20 شخصًا مصرعهم، وتسمم 34 آخرين في إسطنبول نتيجة تناولهم كحول مغشوشا بعد تداول شائعات أفادت بأنه يقي من فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة ملييت التركية، قال أحد المصابين للشرطة التركية، التي بدأت تحقيقًا، إن المتضررين من تركمانستان، وأنهم تناولوا كحول متبلا بالأعشاب لحماية أنفسهم من الفيروس.

وأوضحت الصحيفة أن المصابين تناولوا مشروبًا اتضح أنه كحول ميثيلان، الذي يستخدم ضد التجمد أو للتذويب، معتقدين أنه سيحميهم من الأمراض المعدية.

وقبض على 11 شخصًا لبيعهم هذا المنتج في محلات البقالة، ومصففي الشعر، في الأحياء المتضررة.

وكانت وسائل إعلام تركية، أوصت بتناول الأطعمة مثل الثوم، والزبادي، والعسل الأسود، للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في تركيا رسميًا الجمعة 359 شخصًا، و4 حالات وفاة.
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