نجم الهلال السعودي يشارك في تحدي الوقاية من فيروس كورونا

تفاعل نجم الهلال والمنتخب السعودي، ياسر الشهراني، مع تحدي غسل اليدين للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، مقطع فيديو لياسر الشهراني ومشاركته في تحدي غسل اليدين.





وأكد اللاعب، ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة السعودية، والمحافظة على نظافة اليدين في مواجهة انتشار الوباء.



