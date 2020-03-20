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رياضة

نجم الهلال السعودي يشارك في تحدي الوقاية من فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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نور عادل
تفاعل نجم الهلال والمنتخب السعودي، ياسر الشهراني، مع تحدي غسل اليدين للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، مقطع فيديو لياسر الشهراني ومشاركته في تحدي غسل اليدين.

وأكد اللاعب، ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة السعودية، والمحافظة على نظافة اليدين في مواجهة انتشار الوباء.

وعلق اتحاد كرة القدم على فيديو الشهراني بقوله "نجومنا تأثيرهم يمتد حتى خارج الملعب.. ياسر الشهراني يشارك في تحدي غسل اليدين.. الدور على يحيى الشهري".
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